La Croce Rossa piange la scomparsa della volontaria Edvige Cesana

Lutto all'interno della Croce Rossa. Il Comitato di Lecco, sito in viale Rimembranza, piange la prematura scomparsa della volontaria Edvige Cesana, nata in città e residente a Valmadrera. È stato lo stesso Comitato a diffondere per primo la notizia: “Con grande dolore, tutto il Comitato CRI di Lecco è vicino alla famiglia della sua Volontaria scomparsa. Ciao Edvige! La tua gentilezza e la tua vitalità rimarranno sempre nei nostri cuori. Sentite condoglianze anche al Comitato del Comprensorio lecchese dove Edvige lavorava come dipendente”.

“Te ne sei andata in silenzio”

Il ricordo della donna, da qualche mese in cura, è stato affidato anche alla Croce Rossa Valsassina dove la donna operava: “Oggi (martedì 22 novembre per chi legge, ndr) te ne sei andata, piano, in silenzio e senza fare troppo rumore. È strano cara Edy dire queste parole perché tu non eri cosi, perché se tu avessi potuto avresti continuato a lottare e fino all'ultimo avresti gridato tutto ciò che in questi mesi non ci hai potuto dire. Se tu ci potessi vedere ora, con questo vuoto nel cuore che ci fa solo venire voglia di piangere, alzeresti la voce ma la realtà Edy è che entrare in questa sede e non vederti ci fa mancare l'aria. Sarai per sempre la nostra "Edy Grande", quella donna forte con la voce squillante, la bresaola in frigorifero e quel cuore grande che, no, non mostravi a tutti ma solo a quelle persone che riuscivano a vedere quella donna straordinaria che si nascondeva dietro a quei tuoi occhi grandi e a quel tuo modo di fare prorompente. Ci mancherai Edy, ci mancherà tutto di te e, stanne certa, non ti dimenticheremo mai”.

Ai social network sono stati affidati decine di messaggi di cordoglio: “Tutto assurdo, ti voglio un mondo di bene super Edi. Donna straordinaria”, “Rip cara amica, noi tutti e la Croce Rossa abbiamo perso una persona dal grande valore umano”, “condoglianze sincere a nome di tutta la Croce Rossa Italiana”, “sono senza parole R.I.P cara compagna”, si legge in alcuni di questi.