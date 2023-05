Crolla il tetto in galleria lungo la Sp72 tra Varenna e Lierna

Crolla il tetto in galleria, paura lungo la provinciale 72 tra Lierna e Varenna. Lo smottamento è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, venerdì 19 maggio, nel breve tunnel di Fiumelatte. Per fortuna - stado alle prime informazioni a disposizione - non ci sarebbero persone ferite, nè danni a veicoli in transito.

Come potete vedere nella foto appena rilanciata sui social, diverso materiale è crollato dalla parte alta della galleria invadendo la carreggiata. Allertati i comuni e la protezione civile, la strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire le verifiche strutturali e la messa in sicurezza. Il cedimento è stato significativo. A breve aggiornamenti.