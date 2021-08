"Svegliati dal rumore di una frana che si abbatte sul cancello di casa e ti travolge l'auto"

"Cos'è la paura che ti resta dentro? È venire svegliati in piena notte dal rumore di una frana che si abbatte sul tuo cancello di casa e ti travolge l'auto. E poi fango e sassi ovunque nel portico della propria abitazione. La notte a spalare per cercare di liberare l'uscita. Fortunatamente nessuno si è fatto male".

Massimo Riva, ex Consigliere comunale di Lecco nelle file del Movimento 5 Stelle, racconta così i terribili momenti vissuti la scorsa notte quando, intorno alla mezzanotte, è crollato il muro di contenimento di via Agliati, sotto i colpi della forte pioggia e del maltempo che hanno colpito ancora duro tra città e territorio rendendo necessari una trentina di interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

Massimo Riva davanti all'ingresso di casa, vicino all'auto della moglie.

Nel rione di San Giovanni la parete sottostante la porta del campo di calcio del vicino oratorio è letterelmente crollata sulla strada travolgendo l'auto di Vera, moglie di Massimo, con pietre e cemento che sono entrati perfino oltre il cancello della palazzina dove abita la famiglia Riva, materiali spinti dall'acqua diventata come un torrente. Uno scenario improvviso, inaspettato e impressionante. Per fortuna in quel momento nessuno stava passando da quel tratto di strada.

"Lo spavento è stato tanto - continua Massimo Riva, molto conosciuto in città - a un tratto abbiamo sentito un rumore pazzesco, poi il crollo, ci siamo affacciati e abbiamo visto la frana che aveva invaso la strada. Siamo corsi al piano terra, parte del materiale crollato si trovava dentro la piazzola del nostro ingresso oltre il cancello, con l'acqua che scorreva. Abbiamo subito dato l'allarme e sul posto sono presto arrivati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale. Come potete veder la macchina di mia moglie è stata travolta dai massi".

Sassi e terra hanno spinto il veicolo contro la parete esterna dell'abitazione, provocando diversi danni sia al campo di calcio dell'oratorio di San Giovanni, sia all'auto in sosta, sia alla vicina abitazione di Massimo Riva.

"Domani dovrebbero arrivare i tecnici per lo sgombero e la rimozione del materiale franato, il sindaco Mauro Gattinoni ha già fatto un'ordinanza in merito - ha aggiunto il lecchese - Io abito qui da circa due anni e quel muro mi ha sempre impensierito un po'. Ricordo un crollo parziale dell'angolo in zona cinema qualche anno fa. Gli sfiatatoi del muro sono ostruiti da erbacce e detriti e il campo con queste forti piogge accumula una quantità di acqua enorme che imbeve la terra che preme sul muro. Ora speriamo in un'attenta opera di messa in sicurezza".

Molte, nelle scorse ore - sia personalmente che via social e messaggi - le attestazioni di vicinanza e solidarietà espresse nei confronti di Massimo Riva e dei suoi famigliari per quanto accaduto ai danni dell'auto e della casa, nonchè per lo spavento e i disagi provati.