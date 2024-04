Crolla un muro a Margno, sfollate due famiglie

Improvviso crollo a Margno. Poco prima delle 20 di lunedì 1° aprile un muro di contenimento ha ceduto sotto la forza delle intemperie: sul posto sono stati richiamati i pompieri del Distaccamento di Bellano, intervenuti con la propria autopompa per valutare l'entità dei danni causati dal crollo, che ha coinvolto anche un'abitazione sottostante, pur non in maniera significativa.

Vista l'oscurità ormai sopraggiunta, sono state evacuate a titolo precauzionale due famiglie, mentre le nuove valutazioni sono state rimandate alla mattinata di martedì 2 aprile.