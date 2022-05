Vendrogno: grosso platano si abbatte su edificio e danneggia la strada

Pianta crolla in un giardino privato e si abbatte sulla strada pubblica. Si è rischiata una tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica, a Vendrogno: intorno alle 15 un platano di grandi dimensioni si è schiantato contro un'abitazione, danneggiando il balcone dell'edificio. Danni sono stati riportati anche dalla mulattiera pubblica sottostante che conduce al lavatoio di Vendrogno, generalmente percorsa da persone.

L'Amministrazione comunale di Bellano (di cui Vendrogno è divenuto frazione a seguito della fusione) ha subito preso provvedimenti, con la chiusura della mulatteria fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per i pedoni. L'episodio ha riportato l'attenzione pubblica sulla pericolosità degli alberi di grandi dimensioni e sull'importanza di adeguati censimenti e manutenzione. Un dibattito che a Bellano sussiste ormai da mesi.

"Importanza della manutezione del verde"

"Questo schianto, che per fortuna non ha procurato danni a passanti, dimostra ancora una volta l'estrema importanza della prevenzione e dello studio fitopatologico delle grosse alberature pubbliche che abbiamo portato avanti in questi anni, per evitare situazioni di pericolo come questa - spiegano dal gruppo di maggioranza 'Bellano guarda avanti' - Alberi che sembrano sani agli occhi dei più, nascondono invece seri problemi di marciume e stabilità. Auspichiamo che anche i privati che possiedono grossi alberi che insistono su passaggi pubblici tengano monitorata la salute delle piante. Speriamo che questo ulteriore caso di schianto (avvenuto in una giornata senza vento e senza pioggia) sia di monito a chi a volte parla senza cognizioni tecniche. La prevenzione e uno studio accurato e scientifico delle alberature sono essenziali per la pubblica sicurezza".