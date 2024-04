Il maltempo flagella il Basso lago: crollano pali dell'alta tensione

Il maltempo continua a flagellare il territorio. I danni non si sono limitati alla giornata di domenica, Pasqua; anche il Lunedì dell'Angelo è scattato nel segno di allagamenti e alberi crollati, in particolare a causa di venti fortissimi che hanno soffiato sul lago fino a 80 chilometri orari.

Il centralino dei vigili del fuoco nella notte fra domenica e lunedì ha iniziato a suonare dalle 3 in avanti per numerose emergenze causate dal maltempo. Intorno alle 9 si contava già una quindicina di interventi su tutto il territorio provinciale. Le zone maggiormente colpite risultano essere la Valsassina, Abbadia, Mandello, Lierna e Lecco.

Per la giornata di lunedì 1 aprile sono in vigore numerose allerte meteorologiche per temporali e vento forte. L'attenzione rimane alta sul fronte del rischio idrogeologico. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti.

Mandello: problemi con l'alta tensione

Ad Abbadia si segnala una pianta sradicata dal vento nella frazione di Crebbio, subito rimossa. A Mandello le problematiche sono diverse, come segnalato dallo stesso sindaco Riccardo Fasoli: nell'edificio delle scuole medie i vigili del fuoco hanno rimosso del materiale dalla copertura, mentre in via Zelioli e in via Partigiani sono stati stati abbattuti cavi dell'alta tensione. In via Diaz una pianta ha reciso cavi dell'alimentazione elettrica. I tecnici dell'Enel si sono mobilitati a metà mattinata per le opportune riparazioni.