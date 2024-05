A Missaglia crolla un pezzo di strada: il maltempo colpisce il Lecchese

È stato un mercoledì pomeriggio di grande lavoro per il comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il maltempo, per cui sono scattate due allerte meteo, si è fatto sentire con una serie di danni provocati nel territorio.

Numerosi sono gli interventi effettuati dalle squadre, i principali per soccorso a persone bloccate, smottamenti, allagamenti, taglio piante pericolanti e rimozione ostacoli dalla carreggiata.

L'evento più rilevante a Missaglia, dove un tratto di strada è franato, creando così una voragine. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo.

A Torre de' Busi un albero è stato abbattuto dalle forti piogge in strada e ha ostruito la carreggiata. I vigili del fuoco si sono attivati per rimuoverlo e ripristinare la circolazione.

Le zone più colpite in provincia, fanno sapere dal comando di Piazza Bione, sono quelle comprese tra Lecco e il Meratese. Pompieri anche d'appoggio per altri territori flagellati dal maltempo: nel pomeriggio è stata inviata una squadra con idrovora da Lecco in rinforzo al comando dei Vigili del fuoco di Monza.