Maltempo: dopo i danni di sabato attesi temporali forti anche oggi

È stata una notte piuttosto tranquilla per quanto riguarda il maltempo nel territorio. Smentite, almeno in parte, le previsioni meteo che fino a ieri indicavano temporali forti. La pioggia e i fulmini sono arrivati, ma di moderata intensità. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono stati chiamati in causa soltanto un paio di volte, per fortuna per interventi di piccola entità.

Niente a che vedere con il tardo pomeriggio di sabato, quando una vera e propria tromba d'aria si è abbattuta sul territorio, tanto da rendere necessarie circa 25 uscite in particolare nella fascia del Meratese, la zona più colpita. Allagamenti, piante cadute e case scoperchiate soprattutto a causa di fortissime raffiche di vento che, in alcune località, hanno abbondantemente superato i 50 chilometri orari.

Danni anche sul lago: ad Abbadia Lariana un albero è crollato lungo il Sentiero del Viandante nel tratto fra Borbino e Robianico. La grossa pianta, cadendo, ha reso temporaneamente inagibile il ponte sul torrente Zerbo; il camminamento pedonale è stato ripristinato domenica in tarda mattinata.

Restano in vigore le allerte di Protezione civile di colore arancione (criticità moderata) per temporali forti e rischio idrogeologico.

Le previsioni per oggi

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su basse pianure occidentali, Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Venti moderati settentrionali; Zero termico nell'intorno di 4.000 metri.

A Lecco oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 23 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.904 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

(da 3B Meteo)