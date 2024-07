Frane, piante cadute, incidenti: il Lecchese flagellato dal maltempo

Il maltempo ha messo a ferro e fuoco il territorio lecchese, come ci si poteva attendere dall'allerta arancione per rischio idrogeologico che era stata attivata in precedenza da Regione Lombardia.

Frane, smottamenti nella giornata di domenica, soccorso a velisti in difficoltà nel pomeriggio. Questa mattina la SS36 Dir Lecco-Ballabio è stata chiusa al traffico per smottamento. In tutto sono una ventina gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale nelle ultime 24 ore, fra cui soccorso a persone, frane, taglio piante, danni d'acqua e incidenti stradali.

Per fortuna l'evoluzione meterologica dovrebbe essere positiva: le previsioni indicano infatti un rapido cambiamento verso un tempo più stabile. L'attenzione sul fronte idrogeologico resta comunque elevata.