Il maltempo colpisce ancora duro: colata di fango e smottamenti

Il maltempo ha colpito ancora una volta duro anche in provincia di Lecco. Dopo il nubifragio all'alba che ha provocato molti disagi con allagamenti, crolli di alberi e incidenti, nella mattinata si sono registrati i danni peggiori a Oliveto Lario. Oltre a uno smottamento lungo la Sp 583 con la chiusura provvisoria della strada, nella frazione di Limonta è scesa un'impressionante colata di fango e detriti. Coinvolte anche alcune auto in sosta e abitazioni, in particolare nella piazza centrale del paese Ferretti.

Numerosi e ripetuti gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno dovuto raggiungere anche Mandello del Lario per porre rimedio a una preoccupante fuga di gas provocata da uno smottamento nella frazione di Olcio, e per tenere inoltre monitorata la piena del torrente Meria. Nella vicina Lierna un albero è crollato sui binari provocando la provvisoria interruzione delle corse lungo la linea ferroviaria Lecco-Sondrio. Piante crollate anche in Valvarrone, oltre alla grandine e soprattutto a un impressionante quantitativo di acqua piovuta in poche ore.