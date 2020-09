Pilotina dei Vigili del fuoco in azione per rendere sicura la navigazione

Dopo il maltempo di ieri proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il territorio lecchese. Utilizzata anche la pilotina dei pompieri allo scopo di rendere sicura la navigazione sul lago di Como. Questa mattina sono infatti state recuperate e rimosse dal lago alcune grosse piante abbattute dalla tempesta che meno di 24 ore fa ha colpito la città capoluogo e la provincia, con forti piogge e vento che hanno flagellato in particolare alcuni comuni della Brianza, della Valsassina e dell'Alto Lago.

Solo ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono dovuti entrare in azione ben 36 volte, anche con squadre dei Distaccamenti di Bellano, Merate e Valmadrera. Tra gli interventi innumerevoli tagli di piante, messa in sicurezza di tetti scoperchiati e cartelloni pericolanti, oltre al recupero di imbarcazioni alla deriva. A questi si aggiungo le uscite di questa mattina, sabato, anche sul lago per un totale di una quarantina di interventi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I comuni più colpiti sono stati Nibionno, Sirone, Molteno, Valmadrera, Bosisio Parini, Brivio, Ballabio, Lecco, Annone Brianza, Varenna, Bellano, Civate e Oggiono.