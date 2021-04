Covid a Lecco, i dati di venerdì 2 aprile: 97 casi a Lecco

Oggi effettuati in Lombardia oltre 57mila tamponi, con 3.941 persone positive: il rapporto è sotto il 7%. Registrati altri 97 decessi. Vaccinazioni fascia 75-79 anni, in un giorno 192mila prenotazioni

Sono 3.941 le persone positive al covid registrate oggi, venerdì 2 aprile, in Lombardia. I casi sono emersi dall'analisi di 57.421 tamponi, per un rapporto giornaliero pari al 6,86%. I dati sono stati forniti come sempre dal Ministero della Salute. Nel Lecchese sono 97 i contagi da Covid-19. Il totale da inizio pandemia nella nostra provincia sale così a quota 21.970.

Il numero di pazienti nelle terapie intensive è in calo, come accaduto nei giorni precedenti: -3, mentre scende di 120 posti la pressione sugli altri reparti ospedalieri. Rimane purtroppo alto il numero di decessi, 97 anche oggi, mentre le persone che si sono negativizzate nelle scorse ventiquattro ore sono 3.221; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 616.293.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 57.421 (di cui 37.409 molecolari e 20.012 antigenici) totale complessivo: 8.286.122

i nuovi casi positivi: 3.941 (di cui 197 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 616.293 (+3.221), di cui 6.068 dimessi e 610.225 guariti

in terapia intensiva: 857 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.703 (-120)

i decessi, totale complessivo: 30.959 (+97)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.273 di cui 537 a Milano città;

Bergamo: 264;

Brescia: 656;

Como: 299;

Cremona: 137;

Lecco: 97;

Lodi: 84;

Mantova: 217;

Monza e Brianza: 389;

Pavia: 195;

Sondrio: 63;

Varese: 164.

Vaccini: le prenotazioni

In Lombardia la prima giornata di prenotazione per le vaccinazioni anti-Covid relativa alla fascia di età compresa tra i 75 e i 79 anni, alle ore 18 di oggi, ha fatto registrare complessivamente i seguenti risultati:

totale delle prenotazioni: 192.114

di cui:

177.313 sulla piattaforma digitale 'Regione/Poste Italiane';

11.551 al Contact Center;

1.647 con i portalettere;

1.603 agli sportelli Postamat.

