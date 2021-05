Firmato e pubblicato il Decreto "Riaperture": entrano in vigore le nuove misure. Coprifuoco alle 23

Misure in vigore già dal 18 maggio, la pubblicazione in Gazzetta è avvenuta nella tarda serata

È avvenuta nella tarda serata di martedì 18 maggio, ben dopo le 22, la pubblicazione del Decreto "Riaperture" nella Gazzetta Ufficiale, entrato anche immediatamente in vigore. Non solo lo spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23, che formalmente è già avvenuto ma, di fatto, scatterà da mercoledì 19. Nel testo del documento stilato durante l'ultima riunione della maggioranza e firmato dal presidente Sergio Mattarella sono state decise anche le date di riapertura di palestre, piscine, ristoranti al chiuso, impianti di risalita, feste e ricevimenti legati alle cerimonie religiose, impianti sportivi agli spettatori e sale scommesse di vario genere. Non c'è una data, invece, per la riapertura delle discoteche.

Coprifuoco alle 23, poi a mezzanotte fino al 21 giugno

Vediamo dunque nel dettaglio quanto è stato deciso al termine della cabina di regia sulle riaperture tenutasi oggi alle 16 a Palazzo Chigi e presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, con la presenza dei ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti. Insieme al sottosegretario Roberto Garofoli e il coordinatore e il portavoce del Comitato tecnico-scientifico, rispettivamente Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.