Maggianico: il parchetto diventa anche un bivacco per passare la notte

Il parchetto San Rocco di Maggianico è diventata un'area di bivacco. Da anni, all'incirca dalle prime riaperture post covid, l'area verde del rione vive una situazione tutt'altro che piacevole: urla, schiamazzi, consumo di superalcolici sommato a quello presunto di stupefacenti, rifiuti abbandonati e anche danni all'arredo urbano. A luglio la situazione era tornata a farsi abbastanza critica, pur con il conseguente intervento degli addetti di Silea e della Polizia locale per porre rimedio.

Durante gli ultimi giorni, però, c'è da registrare un'evoluzione. Come appreso da LeccoToday.it, nella notte tra venerdì e sabato un giovane è rimasto a dormire nel parco, sdraiato sul terreno e avvolto da una coperta. Poco prima delle 9 di sabato è stata effettuata una segnalazione alla Polizia locale cittadina: sul posto si sono quindi portati gli agenti, presi a male parole del giovane di origini straniere prima che lo stesso si abbassasse i pantaloni.

In un secondo momento sono arrivati in loco gli agenti della Polizia di Stato, ma a quel punto il ragazzo aveva gi√† recuperato i propri effetti personali e se n'era andato altrove. La reprimenda degli agenti della "locale" ha sortito effetto per lo spazio del fine settimana e poco pi√Ļ: mercoled√¨ mattina √® arrivata una seconda segnalazione da parte dei residenti, che hanno nuovamente visto il giovane bivaccare su una panchina.

‚ÄúChiudete il parco di notte‚ÄĚ

Da anni viene richiesta la chiusura totale dell'area durante la notte, con l'apposizione delle reti sulla cinta muraria, così come succede in praticamente tutte le aree verdi cittadine dov'è in vigore uno specifico regolamento. Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo: dopo le varie segnalazioni dei residenti, di cui noi stessi ci siamo occupati, l'area 6 del Comune di Lecco (governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano) aveva provveduto a far posizionare, a inizio marzo 2022, un cartello riportante il regolamento sul muretto di cinta che delimita la zona. Regolamento evidentemente non gradito dai frequentatori che, soprattutto durante la fascia serale, sono soliti recarvisi: pochi giorni dopo lo stesso era stato bruciato, inoltre sono stati abbandonati sassi e rifiuti sul prato, il tutto a pochi centimetri di distanza dai cestini.

‚ÄúIl cartello,¬†un foglio imbustato messo sul muretto, era inadeguato - avevano raccontato¬†i residenti - e sabato mattina √® stato trovato bruciato. La¬†segnaletica dev'essere stabile come da prassi, come quella affissa per il¬†divieto di accesso dei cani, ma¬†rimane il problema che questi atti vengono compiuti¬†di notte; del resto,¬†se il parco rimane aperto i vandali possono fare quello che vogliono‚ÄĚ. La richiesta, come detto poche righe sopra, √® quella di cintare tutta l'area per renderla inaccessibile durante le ore serali e notturne per evitare che la situazione degradi ulteriormente.