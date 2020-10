Sul Lecco-Sondrio senza biglietto, si rifiuta di dare i propri dati anagrafici: denunciato

Nel pomeriggio di domenica 25 ottobre gli agenti della squadra volante della Questura di Sondrio sono intervenuti presso la stazione ferroviaria del capoluogo, su richiesta del capotreno di un convoglio appena giunto. I poliziotti hanno risolto la "querelle" tra il capotreno ed un cittadino di nazionalità senegalese, di anni 32, D.M., regolare sul territorio nazionale e residente in Berbenno di Valtellina, sorpreso senza il biglietto necessario a bordo del treno Reg 5276 Lecco-Sondrio.

Senza biglietto sul Lecco-Sondrio: scatta la denuncia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per numerose volte il capotreno durante il viaggio ha cercato regolarizzare la condizione dell'uomo con le sanzioni del caso senza mai ricevere le generalità necessarie. Al reiterato rifiuto da parte del trasgressore, il capotreno ha allertato le forze dell’ordine che, in stazione, hanno raggiunto il soggetto e lo hanno invitato a fornire i propri dati anagrafici. L’uomo ha fornito, dapprima, delle generalità rivelatesi poi false e, dopo lunga opera di persuasione degli agenti, ha esibito una tessera sanitaria con i reali dati. Portato in Questura per gli atti di rito, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale.