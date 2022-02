Autovelox accesi a Dervio: nella giornata di sabato stangati tre conducenti

Prosegue la battaglia del Comune di Dervio contro l'alta velocità sulla SP72. L'Amministrazione del sindaco Stefano Cassinelli, che nei mesi scorsi ha installato tre autovelox sulla strada (i primi, storici dispositivi sulla Provinciale a lago), sta infatti impiegando le pattuglie di Polizia locale per il rispetto dei limiti e delle norme del Codice stradale.

Nella giornata di sabato sono stati controllati 20 veicoli e 5 motociclette e sono stati prodotti 3 verbali. "La strategia - spiega Cassinelli - è fare tanti controlli di breve durata, perché comunque quando la pattuglia si posiziona a lato della carreggiata tutti rallentano, però il ragionamento che abbiamo fatto è essere presenti, anche solo un'ora alla volta. Dunque l'attività proseguirà nel prossimo futuro".

Non solo controlli con gli autovelox. Sabato la Polizia locale è intervenuta inoltre per attività di contrasto dello spaccio e per accattonaggio molesto. "Ringrazio il comandante Di Cesare e tutti gli agenti per il loro impegno costante per la comunità e la sicurezza - conclude il sindaco - Bene inteso che anche l'attività degli autovelox rientra nel grande discorso che è la sicurezza".