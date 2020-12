Dervio: smantellato il covo degli spacciatori, costretti alla fuga nei boschi

Gli spacciatori riescono a fuggire, ma il loro nascondiglio viene smantellato. Nelle ultime settimane alcuni cittadini derviesi hanno segnalato una ripresa dello spaccio nella zona boschiva sopra la frazione di Corenno Plinio. L'Amministrazione comunale ha prontamente messo in atto tutte le attività di controllo per contrastare l'attività illecita.

Sono stati effettuati vari interventi e una decina di incursioni, sia in orario diurno sia serale, da parte della Polizia locale con agenti di Dervio e Colico che lavorano in convenzione e dai Carabinieri di Colico che sono sempre disponibili malgrado il ridotto numero di militari presenti sul territorio. I malviventi, di origine nordafricana, sono stati intercettati due volte nei bivacchi e sono fuggiti nei boschi abbandonando tutto il loro materiale come coperte, una tenda, vari prodotti alimentari e alcuni oggetti personali. Grazie al prezioso supporto della Protezione civile, sempre pronta a collaborare con il Comune, tutto il materiale è stato portato via e conferito in discarica.

Nel corso delle attività di controllo è stato sanzionato un cittadino di Dervio, noto fiancheggiatore degli spacciatori a cui porta generi alimentari, per aver violato le norme del Dpcm Covid. Gli è stata elevata una sanzione di 400 euro poichè in bicicletta, fuori dal territorio comunale, si spostava ufficialmente senza alcun motivo.

«Cittadini, segnalate movimenti sospetti»

«Ringraziamo la Polizia locale e i Carabinieri per la pronta risposta alla segnalazione dei cittadini - afferma il sindaco Stefano Cassinelli - e invitiamo gli abitanti di Dervio a essere sentinelle e informare il Comune o il 112 nel caso vedano movimenti sospetti. Non mancheremo di intervenire prontamente».