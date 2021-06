Dervio, incidente all'incrocio: giovane centauro di Bellano in gravi condizioni

Il 30enne, in sella alla sua moto, è caduto per evitare un furgone all'incrocio con la SP67. Sul posto il Soccorso Bellanese e l'elicottero decollato da Milano, che ha effettuato il trasporto all'ospedale di Varese

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Dervio, lungo la Strada Provinciale 72. Un ragazzo di 30 anni di Bellano è rimasto vittima di un sinistro all'incrocio con la Strada Provinciale 67 per la Valvarrone: in sella alla sua moto, il giovane è caduto violentemente a terra, da una prima ricostruzione pare per evitare un furgone che attraversava la strada.

Immediata la chiamata al 112: sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza del Soccorso Bellanese, l'autoinfermieristica e l'elicottero fatto decollare da Milano. Le condizioni del ragazzo, sbalzato sull'asfalto con violenza, sono parse da subito molto gravi: nell'impatto ha infatti rimediato un serio trauma cranico, uno pneumotorace e un trauma a una gamba. I sanitari hanno disposto il trasporto per via aerea all'ospedale di Varese in codice rosso. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata alle forze dell'ordine.