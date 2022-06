Addio a Silvio Sandonini: le sue foto hanno raccontato decenni di cronaca locale

Con le sue foto ha raccontato oltre 40 anni di cronaca locale, e ha saputo immortalare in modo esemplare fatti, luoghi e persone simbolo del nostro territorio, in particolare del Lago. Dervio, e l'intera provincia lecchese, piangono Silvio Sandonini: il noto fotografo è morto ieri all'età 64 anni, stroncato da un male incurabile.

Sandonini aveva iniziato a lavorare come fotografo fin da giovane. Molto stimato e conosciuto per la sua professionalità, Silvio - come era chiamato dagli amici che lo ricordano anche per la battute pronte e la schiettezza - aveva negli anni collaborato con testate come La Provincia, Il Giorno, la Gazzetta di Lecco, il Corriere della Sera e altri. Con il suo obiettivo immortalava soprattutto fatti di cronaca, ma non solo: anche eventi sportivi, storie, manifestazioni. Sandonini lascia inoltre un vero e proprio archivio di immagini, ed emozioni, dedicate agli scorci più suggestivi del suo lago e delle montagne. I funerali verranno celebrati domani, lunedì 6 giugno alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Dervio.

Il ricordo del sindaco: "Un professionista esemplare. Spesso critico, ma sempre leale. Ci mancherà"

Tra i messaggi di cordoglio quello del sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli. "È venuto a mancare Silvio Sandonini. La sua perdita mi addolora molto, per me era un caro amico e un collega di lavoro. Abbiamo lavorato insieme per vent’anni e detengo l’invidiabile record di non averci mai litigato. Perché Silvio era un’anima critica, direi un vero rompiscatole. Ma di lui ho sempre apprezzato la lealtà e il senso di giustizia che aveva. Aveva la capacità di dire ho sbagliato, quelle poche volte che pensava di aver sbagliato, e questo è apprezzabile. Ho sempre apprezzato che da collega e poi da sindaco non mi ha mai risparmiato nè critiche nè elogi (più le critiche) ma sempre fatte per costruire, per migliorare e sempre in faccia mai alle spalle".

Nel ricordo postato su Facebook, Cassinelli ha quindi aggiunto: "Sul lavoro Silvio era una delle persone più serie e affidabili che abbia mai trovato, se si prendeva un impegno lo portava a termine e sono davvero tante le storie che abbiamo seguito insieme e le avventure che abbiamo avuto. Ci lascia un archivio di immagini che racconta alcuni decenni di cronaca locale e suggestivi scatti del territorio che amava tanto. Il paese perde una memoria storica, un innamorato di Dervio e un volontario che nel breve periodo di pensione in cui stava bene si è dato tanto da fare. Mi mancherà quel rompiscatole".