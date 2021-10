Scappa per fuggire a un controllo delle forze dell'ordine ma precipita in un dirupo: è grave

Scappa per fuggire a un controllo delle forze dell'ordine ma precipita in un dirupo, causandosi un grave trauma alla testa e ferite.

L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, a Dervio, in prossimità della stazione, durante controlli per la sicurezza messi in atto dalla Polizia locale e disposti in accordo con Regione e Prefettura. Alla vista della pattuglia dei vigili (presenti la Polizia locale Altolario e quella di Mandello), cinque uomini (dalle testimonianze sarebbero tutti di origine nordafricana) si sono dati alla fuga verso un sentiero. Nel tentativo di allontanarsi, e di scavalcare un cancello, uno di loro è caduto rovinosamente in un dirupo a margine, battendo la testa e perdendo i sensi poco dopo.

Necessaria la chiamata al 112: sul posto sono state inviate l'ambulanza del Soccorso Bellanese, l'automedica e l'autoinfermieristica. L'uomo è stato caricato per il trasporto in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sarebbero serie. Una volta ripresa conoscenza, avrebbe inveito contro medici e infermieri.

Informati dell'episodio anche i Carabinieri del comando provinciale.