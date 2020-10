Statale 36, incidente in galleria all'altezza di Dervio. Soccorso un 59enne

Incidente poco prima delle 13 di oggi, venerdì, lungo la Statale 36 in direzione Sondrio all'altezza del comune di Dervio. Un'auto ha sbandato finendo poi contro un ostacolo. Lo schianto è avvenuto in galleria. Immediata l'allerta al 118 per prestare aiuto al 59enne alla guida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si è portata in codice rosso l'ambulanza del Soccorso Bellanese, allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e gli agenti della Polizia stradale, oltre all'elisoccorso da Como, poi non utilizzato per il trasporto in ospedale a seguito delle difficili condizioni meteo. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasferito in nosocomio a Lecco in codice giallo. Il paziente ha riportato un trauma toracico.