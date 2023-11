Arriva il freddo: via il verde dai bordi della strada

Manutenzione per le strade di Lecco. Da lunedì 6 novembre partiranno gli interventi di diserbo meccanico dei bordi stradali e dei marciapiedi, che coinvolgeranno tutti i rioni della città. Questi interventi seguono quelli primaverili ed estivi di taglio del verde.

Il programma prevede si parta dal rione di Chiuso (6,7 e 8 novembre), per poi proseguire a Maggianico (9, 10 e 11 novembre), Pescarenico (13, 14 e 15 novembre), in centro città (16, 17, 18 e 20 novembre), a Santo Stefano (21 e 22 novembre), Castello (23, 24 e 25 novembre), al Caleotto (27, 28 e 29 novembre), a Belledo (30 novembre, 1 e 2 dicembre), Germanedo (2 e 4 dicembre), Acquate (5 e 6 dicembre), Bonacina e Olate (7 e 9 dicembre), San Giovanni (11 e 12 dicembre), Laorca (13 e 14 dicembre) e Rancio (15 e 16 dicembre).

La pulizia delle strade post taglio sarà effettuata nel corso della giornata di intervento. Per maggiori informazioni o per segnalazioni è possibile scrivere a manutenzione@comune.lecco.it.

Diserbo meccanico: cos'è

Il diserbo meccanico è un metodo di controllo delle infestanti che offre numerosi vantaggi rispetto ad altri metodi di diserbo. Il diserbo meccanico è una tecnica di lavorazione del terreno che consente di rimuovere le infestanti senza l’utilizzo di prodotti chimici. Questo metodo è più sostenibile rispetto ad altri metodi di diserbo, poiché non comporta l’utilizzo di sostanze chimiche che possono inquinare l’ambiente. Inoltre, il diserbo meccanico è un metodo più economico rispetto ad altri metodi di diserbo, poiché non richiede l’acquisto di prodotti chimici costosi. Inoltre, il diserbo meccanico è un metodo più veloce rispetto ad altri metodi di diserbo, poiché non richiede l’applicazione di prodotti chimici. Infine, il diserbo meccanico è un metodo più sicuro rispetto ad altri metodi di diserbo, poiché non comporta l’utilizzo di sostanze chimiche che possono essere nocive per la salute umana. In sintesi, il diserbo meccanico offre numerosi vantaggi rispetto ad altri metodi di diserbo, tra cui una maggiore sostenibilità, un minor costo, una maggiore velocità e una maggiore sicurezza.