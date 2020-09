Si perdono nei boschi: ragazze ritrovate in serata a Moggio

Disperse in zona boschiva impervia, sotto il comune di Moggio. Brutta disavventura quella vissuta da due ragazze nella serata di domenica 27 settembre.

L'allarme è scattato intorno alle 19.40, per due giovani rispettivamente di 24 e 25 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lecco con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) in collaborazione con il Soccorso alpino.

La zona è stata passata al setaccio finché non è stato possibile risalire alla posizione delle due ragazze, raggiunte e portate a valle in buone condizioni, tanto che non si è reso necessario il trasporto in ospedale.