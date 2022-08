Coppia si perde nei boschi di Premana: soccorsi dai pompieri

Intervento dei pompieri nel corso del pomeriggio di martedì 16 agosto. La squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) è entrata in azione nei boschi sopra Premana per soccorrere due persone che hanno perso l'orientamento mentre stavano camminando in zona. I vigili del fuoco, dopo aver individuato la coppia, l'hanno riportata sulla retta via e l'hanno guidata a valle, terminando così con successo il proprio intervento.