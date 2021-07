Si perde all'Alpe Giumello: recuperato con l'elicottero dai Vigili del fuoco

Disavventura per un uomo di 79 anni nella mattinata di venerdì: i pompieri lo traggono in salvo con il supporto del "Drago" dell'elinucleo di Varese

Disavventura per un uomo di 79 anni nella mattinata di venerdì 16 luglio. L'anziano era impegnato infatti in un'escursione all'Alpe Giumello, quando con ogni probabilità ha perso l'orientamento. Impossibilitato a muoversi, ha fatto così partire la chiamata ai soccorsi.

In suoi aiuto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco con l'utilizzo dell'elicottero Drago dell'elinucleo di Varese e con una squadra da terra. L'uomo è stato individuato e successivamente caricato tramite verricello a bordo del mezzo aereo per essere trasportato a valle. Dalle prime informazioni raccolte non avrebbe accusato problemi di salute.