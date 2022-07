In difficoltà mentre fa il bagno nel lago: ragazzo inghiottito dalle acque

Dramma nei pressi del Lido a Bellano. Un ragazzo è scomparso, inghiottito dalle acque, mentre stava facendo il bagno insieme a un amico.

L'allarme è scattato intorno alle 16, davanti a una spiaggia affollata come ogni domenica nei pressi della foce del Pioverna. Almeno due ragazzi, stando alle informazioni raccolte, sarebbero andati in difficoltà mentre si trovavano in acqua. Uno sarebbe riuscito a raggiungere la riva da solo, mentre l'altro no.

Subito sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso per le ricerche del disperso: due gommoni dei Vigili del fuoco del comando provinciale, con l'appoggio dei sommozzatori elitrasportati dall'elicottero Drago153 atterrato sulla spiaggia. A Bellano sono subito arrivate anche le ambulanze del Soccorso Bellanese, della Croce rossa di Colico, un'autoinfermieristica e un'automedica. Allertati anche i Carabinieri della locale stazione.