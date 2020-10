Persona dispersa sul Grignone: in corso le ricerche di pompieri e Soccorso Alpino

Dalle 19 di domenica 18 ottobre i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco e i tecnici del Soccorso Alpino sono impegnati con due squadre sul Grignone. Pompieri e tecnici stanno cercando una persona dispersa nella zona del Rifugio Bietti, a 1.719 metri di quota. In loro supporto si sono alzati in volo due elicotteri, fatti decollare dalle basi di Villa Guardia (Como) e dell'Asst Spedali Civili (Brescia).

Contestualmente, i tecnici della Stazione Valsassina e Valvarrone hanno dovuto raggiungere la Cresta Segantini, in Grignetta, per recuperare una cordata rimasta bloccata in alta quota.