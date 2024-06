Disperso da giorni nei boschi lariani: salvato anziano turista

Dopo giorni di tensione e ricerche, è stato ritrovato Albert Renè Corbeel. Il turista belga di 82 anni aveva fatto perdere le proprie tracce da giorni: la moglie, in vacanza con lui sul Lario a Torno (Como), ha lanciato l'allarme e da lì è scattata la macchina dei soccorsi.

Come riferito da QuiComo.it, l'uomo, secondo le primissime informazioni, era in una zona boschiva sopra villa Pliniana. Molto provato, è stato trovato sdraiato a terra da un volontario della Protezione civile in una valletta vicino a un torrente, in località Villa Pliniana: i tecnici del Cnsas giunti sul posto - tra cui un infermiere - hanno condizionato e trasportato a valle l’escursionista con la barella portantina, dove c’erano l’automedica e l’ambulanza.

Le ricerche erano cominciate intono alle 19.25 di mercoledì. Le videocamere di sorveglianza dell'hotel di Torno lo avrebbero ripreso mentre scendeva dal taxi e si allontanava, apparentemente senza motivo. L'uomo era appena arrivato con la moglie e avrebbe dovuto passare sul Lago di Como alcuni giorni di vacanza. Sarebbero stati proprio i cani delle unità cinofile a fiutarlo e trovarlo.

Le ricerche

Maxi spiegamento di uomini e mezzi per le sue ricerche: carabinieri, i volontari della protezione civile, il soccorso alpino del Triangolo Lariano, i vigili del fuoco con unità cinofile, droni e l'elicottero che ha sorvolato la zona più volte. Presenti con i loro cani anche i volontari dell’associazione cinofila di protezione civile "I lupi di Maslianico". I vigili del fuoco, impegnati sul campo sin dalle prime segnalazioni, hanno garantito l'operatività delle ricerche anche di notte grazie a un mezzo attrezzato a posto di comando.

Il mezzo dei vigili del fuoco, allestito come posto di comando mobile, è stato fondamentale per coordinare le operazioni durante le ore notturne. Grazie a questa postazione, è stato possibile mantenere una presenza costante sul campo. L’intervento si è concluso intorno alle 12.30.