Ragazzo disperso da lunedì sul Legnone, in campo decine di uomini e mezzi

Sono proseguite tutta la notte le ricerche del ragazzo scomparso nel pomeriggio di martedì sul Monte Legnone, e sono ancora in corso nella mattinata di mercoledì. Con il passare delle ore, purtroppo, diminuiscono le probabilità di ritrovarlo incolume.

Impegnati in una vasta area, nei pressi del canale Ovest, moltissimi uomini: il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha messo in azione personale Saf (Speleo alpino fluviale) specializzato proprio a muoversi su terreni impervi e ghiacciati, personale volontario dal distaccamento di Bellano, con l'aggiunta di personale personale Tas per gestire le tracce Gps delle zone battute. Le operazioni si stanno svolgendo in collaborazione con il Soccorso alpino e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza.

Le condizioni meteo, informa il Soccorso alpino, sono pessime: l'area è caratterizzata da tratti ghiacciati e attualmente sta piovendo con vento forte. Sopra i 1.800 metri la precipitazione è di carattere nevoso.

Per le ricerche del ragazzo si stanno utilizzando i sistemi "Dedalo" e "Lifeseeker" montati a bordo di droni (permettono di rintracciare il segnale del cellulare anche in assenza delle copertura telefonica), mentre le squadre di terra stanno impiegando attrezzatura trasportabile a spalla.

Il mancato ritorno a casa

Il disperso è un 21enne di Saronno (Varese) che lunedì 3 gennaio era uscito per un'escursione e di cui si sono perse le tracce. Il giovane aveva anticipato che sarebbe rimasto fuori a dormire e che sarebbe tornato martedì. Il mancato rientro però ha preoccupato i familiari, che hanno chiesto aiuto facendo scattare le operazioni di soccorso.