Escursionista si perde sopra Premana, scattano le ricerche

Intervento per una persona dispersa, soccorritori in azione sui monti sopra Premana. Per fortuna si è trattato soltanto di un falso allarme.

È accaduto nel pomeriggio di domenica, quando i vigili del fuoco della Saf (Speleo alpino fluviale) si sono attivati per cercare una persona non rientrata in rifugio.

Dopo avere ricevuto la richiesta di intervento, sono stati Inviati tre mezzi fuoristrada da Lecco e Bellano. Le ricerche si sono svolte in collaborazione con il personale del Soccorso alpino. Poco dopo la persona è rientrata autonomamente. Le squadre hanno potuto così far ritorno alla base.