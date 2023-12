Non rispetta il divieto di avvicinarsi all'ex compagna: arrestato

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex compagna e viene così arrestato dai carabinieri. I fatti sono avvenuti a Colico, comune dell'Alto Lago lecchese. I militari della caserma cittadina hanno arrestato un 30enne originario dell’America centrale, residente nella zona, per non aver rispettato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna.

I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo di persone e veicoli nell’area della stazione ferroviaria di Colico, hanno riconosciuto il 30enne mentre si trovava ancora all’interno della stazione: proprio qui stava pedinando la donna dalla quale doveva stare lontano per gli effetti della misura cautelare disposta a suo carico dal tribunale di Ascoli Piceno nel mese di settembre 2023. L'uomo è stato così arrestato e poi trasferito nel carcere di Pescarenico, a Lecco.