Si sperimenta la nuova igiene urbana: divieto di sosta in viale Turati, i giorni

Occhio al divieto di sosta in viale Turati. Il Comune di Lecco ha fatto sapere che, “per far fronte alle necessità segnalate e a titolo di sperimentazione per l'implementazione di nuovi servizi di igiene urbana”, nel corso della settimana avrà luogo la pulizia stradale di quello specifico tratto del rione di Santo Stefano.

È stato disposto, dunque, il divieto di sosta con rimozione auto, dalle 13 alle 16.30, che giovedì 18 agosto interesserà il lato sinistro del viale, numeri civici dispari (dal cimitero verso piazza Cappuccini), e venerdì 19 il lato destro, numeri civici pari (da via Col di Lana verso piazza Cappuccini).

Igienizzazione di viale Turati: rischio rimozione auto

Il segretario generale Mario Spoto ordina “l’istituzione dei seguenti divieti: 1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in viale Filippo Turati, lato civ. dispari nel senso e nel tratto compreso tra Piazza Cappuccini e Piazza Cappuccini e in piazza Cappuccini, negli spazi di sosta presenti: dalle ore 13.00 alle ore 16.30 di giovedì 18 agosto 2022; 2. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in viale Filippo Turati, lato civ. pari nel senso e nel tratto compreso tra Via Col di Lana e Piazza Cappuccini e in Piazza Cappuccini, negli spazi di sosta presenti: dalle ore 13.00 alle ore 16.30 di venerdì 19 agosto 2022”.