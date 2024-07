Donna dispersa tra i ponti di Lecco: ricerche sospese

Ricerche sospese dopo alcune ore tra il ponte Azzone Visconti e il ponte Manzoni di Lecco. Intorno alle 21.30 è stato lanciato l'allarme per una donna che sarebbe scomparsa nel fiume Adda: nella zona di via Buozzi sono arrivati vari mezzi e soccorritori - Polizia locale, volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, un'automedica e l'elicottero fatto decollare dalla base di Caiolo (Sondrio) -, ma della persona cercata non si sono avute notizie.

Sul posto sono già intervenuti gli specialisti del soccorso acquatico del comando di Lecco a bordo di un battello pneumatico, mentre i sommozzatori del nucleo di Torino dei Vigilo del fuoco sono stati chiamati per supportare le operazioni di ricerca.

Ricerche sospese

Le informazioni di alcuni passanti sono state quelle di grida femminili e il ritrovamento di un monopattino a lato del fiume Adda. Fino a notte fonda è stata fatto una vasta ricerca di superficie con battello pneumatico ed elisoccorso con faro da ricerca, inoltre il personale a terra ha battuto le coste: il tutto ha dato esito negativo. In assenza di ulteriori conferme le ricerche sono state interrotte; si rimane in attesa di ulteriori informazioni, quali denuncia di scomparsa o altro, e rimane aperta la possibilità di un falso allarme.