Donna morsa da un cane alla caviglia, necessario l'intervento dei soccorsi

Sono dovuti intervenire i soccorsi di Areu per prestare aiuto a una donna morsa da un cane a Lecco. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 luglio, in uno spazio pubblico di viale Alfonso Lamarmora, in una zona non lontano dal centro città.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto: la 50enne è stata raggiunta e morsicata dall'animale a una caviglia. Dopo l'allarme al 118, sul posto è presto giunta un'ambulanza in codice giallo. Dopo le prime cure portate sul posto, la donna è stata trasferita in ospedale in codice verde per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.