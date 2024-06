Tragedia sulle sponde del lago di Annone. Poco dopo le 9 di mercoledì 5 giugno il corpo senza vita di una donna - le cui generalità non sono state al momento rese note - è stato rinvenuto in acqua a Sala al Barro, a poca distanza dalla pista ciclopedonale che corre lungo le sponde del bacino. L'allarme lanciato ad Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto i sanitari, giunti a bordo di un'automedica, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri: intervento che ha permesso di decretare il decesso della donna.

Al momento non sono note le cause del decesso, mentre è stato chiuso il sentiero che permette di raggiungere la zona.