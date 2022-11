Si perde lungo il Cornizzolo: 80enne ritrovata morta dopo ore

Ricerche dall'esito tragico sul Cornizzolo. Una donna di 80 anni è stata ritrovata morta sul versante comasco della nota montagna, ovvero quello che guarda verso Canzo. L'anziana, le cui ricerche erano cominciate nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre, aveva fatto perdere le sue tracce.

Il ritrovamento

La donna al momento della scomparsa era in compagnia di altre persone, scese dal rifugio Sec dalla cima del Cornizzolo verso Gajum, ma il gruppo si è poi perso di vista. Non riuscendo più a contattare la compagna di viaggio, i restanti membri hanno dato l’allarme: le ricerche sono proseguite per ore, fino al tragico ritrovamento avvenuto durante la serata.