Paura per una donna dispersa. Ritrovata in buone condizioni a Neguggio

Paura per una donna di cui non si avevano più notizie dopo un'uscita nei boschi di Montalbano. Le ricerche dell'82enne sono scattate nel primo pomeriggio di oggi, domenica 28 agosto. I Vigili del Fuoco di Lecco tramite la squadra SAF, cinofili e TAS (Topografia applicata al soccorso) sono subito entrati in azione in collaborazione con il Soccorso Alpino (Cnsas). Allertato anche il 118.

La persona scomparsa è stata poi ritrovata illesa in località Neguggio, in una zona impervia. A notarla per primo sarebbe stato un passante che avrebbe a sua volta allertato i soccorritori. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore. La donna è poi stata trasportata in via precauzionale in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco per le cure e gli accertamenti del caso.