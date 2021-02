Donna si perde sui Pizzetti del San Martino: salvata dai pompieri di Lecco

Intervento, nel pomeriggio di lunedì 15 febbraio, dei Vigili del Fuoco facenti capo al Comando Provinciale di Lecco. I pompieri sono intervenuti con una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) per soccorrere una donna che si è smarrita in una zona impervia in località Pizzetti, su Monte San Martino.

I pompieri, dopo averla localizzata, l'hanno riaccompagnata a valle in tutta sicurezza.