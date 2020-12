Scivolano sulla neve: doppio intervento del Soccorso alpino

Doppio intervento degli uomini dalla Stazione Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, nel pomeriggio di martedì.

A Dorio, poco dopo le 13.30, i tecnici sono stati allertati dalla Centrale Soreu dei Laghi per soccorrere un uomo di 41 anni, residente in un alpeggio, che ha riportato un trauma al braccio sinistro a causa di una scivolata sulla neve. È intervenuto anche l'elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Como Villa Guardia. Una squadra di tecnici lo ha raggiunto a piedi; dopo il recupero, l’infortunato è stato trasportato in ospedale. L'intervento si è concluso alle ore 14.30.

Intorno alle 15.30 allertamento per soccorrere un uomo di 63 anni, caduto in una zona boschiva tra Ortighera-Piani delle Betulle e Crandola. Una squadra, composta da dodici tecnici, tra cui un medico del Cnsas, ha raggiunto a piedi l'infortunato. Dopo le prime cure, è stato immobilizzato e trasportato con la barella portantina fino all'abitato di Crandola, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza della Croce rossa di Premana. L’intervento si è concluso alle ore 19. Il 63enne è stato trasportato al Manzoni in codice giallo.