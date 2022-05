Doppio incidente nella notte lungo la Statale 36 a lago

Due incidenti, i cui esiti fortunatamente non sarebbero gravi, sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato lungo la Statale 36 in zona lago. In entrambi i casi sono dovuti intervenire i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Il primo allarme è scattato all'una di notte in codice giallo lungo la carreggiata nord tra Abbadia Lariana e Bellano: 4 le persone coinvolte a seguito dello schianto tra due auto: una donna di 40 anni, un ragazzo di 15, due uomini di 40 e 44 anni. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale di Lecco in codice giallo, altri due in verde.

Alle 4 il secondo incidente sempre lungo la Statale 36, ma questa volta in direzione sud e nella galleria Fiumelatte all'altezza del territorio comunale di Varenna. Un'auto con a bordo 5 persone ha sbandato ed è uscita di strada. Una di loro è stata trasportata in ospedale in codice verde quindi con ferite lievi.