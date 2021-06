Infortunio sportivo e caduta in montagna, doppio intervento dell'elisoccorso

I soccorsi di Areu sono scattati oggi, mercoledì 2 giugno, in codice giallo ai Piani d'Artavaggio e al Due mani

Doppio intervento dell'elisoccorso nella giornata di oggi, mercoledì 2 giugno, in provincia di Lecco. Il primo soccorso del 118 è scattato alle ore 11 ai Piani di Artavaggio, nel territorio comunale di Moggio, dove si è verificato un infortunio sportivo. Un uomo, 55 anni di età, sarebbe caduto con la bicicletta in una zona impervia. Dopo l'allarme si è subito portato sul posto l'elicottero da Bergamo e il paziente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona.

Alle 14.00 sempre l'elisoccorso da Bergamo con l'equipaggio di Areu si è dovuto invece portare sul "Due Mani", nel territorio comunale di Ballabio, a seguito di un incidente in montagna che ha visto coinvolto un 31enne. L'escursionista è stato subito aiutato e trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII per le cure e gli accertamenti del caso.

Da segnalare che sempre oggi un'ambulanza ha dovuto soccorrere una donna di 47anni caduta con la bici durante un'uscita al Cornizzolo (ore 11.30), mentre un altro equipaggio del Soccorso Bellanese è dovuto intervenire lungo la Sp62 a Bellano (ore 15.45) a seguito un incidente tra un'auto e una moto che ha coinvolto due giovani di 18 e 28 anni. Questi due ultimi soccorsi sono stati portati avanti in codice verde. Nessun paziente avrebbe dunque riportato ferite serie.