Finisce nel lago, poi suona al campanello di una casa con il volto sanguinante per chiedere aiuto

Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda di cronaca avvenuta nella notte di Capodanno sull'Alto lago lecchese. Un ragazzo di 18 anni sarebbe stato aggredito e picchiato, e una volta soccorso è stato trasportato in ospedale in codice giallo con un brutto trauma facciale e cranico commotivo.

Appena soccorso ha detto di aver avuto un incidente: "Aiutatemi"

I fatti sono avvenuti intorno all'una di lunedì 1 gennaio nel territorio comunale di Dorio. Il giovane - residente a Grandola e Uniti, in provincia di Como - si è presentato tutto bagnato e in stato confusionale alle porte dell'unica casa presente nella zona dove si trovava, sotto la ferrovia e non lontano dal lago. Il 18enne ha suonato il campanello e chiesto aiuto, dicendo di essere un bravo ragazzo e di aver appena avuto un incidente.

Trovato in stato ipotermico e con brutti traumi al volto

A quel punto sono stati allertati i soccorsi di Areu, partiti in codice giallo, e le forze dell'ordine. Sul posto si sono prontamente portati i volontari del Soccorso Bellanese e i carabinieri del Comando di Lecco. Poco dopo è stato scoperto che il ragazzo si trovava a una festa e che gli amici non avevano più avuto sue notizie. Con certezza si sa solo che è caduto nelle gelide acque del lago correndo un grosso rischio: è stato infatti trovato in stato ipotermico, con un brutto trauma facciale e trauma cranico commotivo.

Ricoverato in ospedale in codice giallo

Il 18enne avrebbe raccontato di essere caduto in acqua con la moto, faticava a ricordare l'accaduto e i dettagli della situazione hanno fatto ipotizzare un'aggressione. Un fatto inquietante sul quale non ci sono ancora certezze e rispetto al quale sono in corso verifiche da parte dei carabinieri della vicina caserma di Colico. Il giovane, con il volto livido, pestato e malmesso, è stato trasportato sempre in codice giallo all'ospedale di Gravedona.