Giovane cammina lungo i binari: tragedia sventata dai vigili

Tragedia sventata nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Dorio. Il comandante della Polizia locale associata dei Comuni dell'Altolago Edoardo Di Cesare e l'agente derviese Brigida Bombaci hanno infatti salvato un ragazzo di 24 anni che stava tentando di mettere in atto un gesto estremo lungo i binari della ferrovia tra Dervio e Dorio.

I vigili sono entrati in azione su segnalazione di una residente che ha visto il giovane camminare lungo la ferrovia, direzione Dorio, in forte stato di agitazione e in lacrime. Subito è scattata la segnalazione alla Polizia ferroviaria per comunicare ai macchinisti di rallentare ed eventualmente fermare i convogli.

Gli agenti della Polizia locale si sono recati sul posto riuscendo a intercettare il 24enne all'altezza della casa cantoniera sulla SP72. I vigili hanno cercato subito di trattare con il giovane per farlo desistere dai suoi intenti, e durante queste operazioni sono riusciti a immobilizzarlo per portarlo in sicurezza.

A Dorio è giunta così l'ambulanza della Croce rossa di Colico e un medico per valutare lo stato di salute del 24enne, poi accompagnato all'ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti ed eventuale affido ai servizi sociali. Si tratta di un residente della Valvarrone.

«Ringrazio la Polizia locale per il pronto intervento che ha permesso di evitare un dramma» ha commentato il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.

