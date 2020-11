Violazioni del Dpcm: serve bicchieri di vino ai clienti, chiuso bar

Serve bicchieri di vino ai clienti, gestore di un bar nei guai. Lunedì 9 novembre, nel corso delle attività finalizzate alla verifica del rispetto della normativa volta a prevenire la diffusione del Covid-19, i militari della Stazione Carabinieri di Delebio hanno eseguito un controllo in un bar sito nella Frazione Nuova Olonio del comune di Dubino.

Ai Carabinieri non è sfuggita la presenza di un cliente il quale, sorseggiando del vino appena servito dal gestore, si intratteneva a chiacchierare con quest'ultimo. Vista la scena, i militari hanno approfondito il controllo verificando che, verosimilmente, la violazione non era un caso isolato, in quanto sul posto sono stati rinvenuti anche numerosi bicchieri usa e getta vuoti, probabilmente utilizzati da altri avventori che avevano consumato bevande che, da normativa, possono essere acquistate solo per l'asporto al fine di limitare il più possibile i contatti tra venditore e acquirente e altri avventori.

Sia il gestore del bar che il cliente sono stati sanzionati e per il pubblico esercizio è scattata anche la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell’attività.