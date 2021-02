Scappa dalla comunità in affido per spacciare cocaina, giovane arrestato con 10mila euro

Più di un anno fa - quando di anni ne aveva 16 - aveva fatto perdere le proprie tracce scappando da una struttura a cui era stato affidato dai servizi sociali, nel Lecchese. Fino all'altro giorno quando in mezzo alla strada, all'alba, è stato sorpreso in Brianza a cedere due dosi di cocaina a un cliente e arrestato.

Le dosi in strada e 10mila euro nell'armadio

In manette è finito un ragazzo di 17 anni, originario del Marocco, che ora dovrà rispondere di spaccio di sostanza stupefacente. Come spiegato in un articolo dei colleghi di MonzaToday, i militari della stazione di Bellusco lo hanno sorpreso giovedì mattina, intorno alle sei, in strada a Mezzago, mentre consegnava poco meno di un grammo di polvere bianca a un 56enne italiano che è stato poi segnalato alla Prefettura.

I controlli poi sono proseguiti nell'abitazione dove il minorenne aveva trovato ospitalità e che condivideva con alcuni connazionali: qui - nascosti all'interno di un armadio e mescolati tra i vestiti - sono stati trovati 10.600 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio.

La fuga dal centro e il business della droga

In seguito agli accertamenti è emerso che il ragazzo dal settembre 2019 - all'età di 16 anni - aveva fatto perdere le sue tracce, andandosene dalla struttura a cui era stato affidato dai servizi sociali, e il suo allontanamento volontario era stato denunciato dal responsabile del centro ai carabinieri di Lecco. Il 17enne, in seguito all'arresto, è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza dell'istituto Beccaria di Milano come disposto dall'Autorità giudiziaria.