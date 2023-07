Il fiuto di Kevin fa centro ancora una volta. Questa volta il cane in forza ai carabinieri di Casatenovo ha permesso di scoprire un giovane automobilista cui era stata revocata la patente da cinque anni. A fermarlo nella serata di venerdì 21 luglio i militari di Vimercate impegnati in un servizio di controllo contro la mala movida.

Durante i posto di blocco i militari hanno fermato numerose auto, tra le quali anche quella condotta dal giovane. Dalle verifiche è emerso che nel luglio 2017 gli era stata revocata la patente perché sorpreso a Usmate Velate, da una pattuglia della Radiomobile della compagnia di Monza, alla guida in stato di ebbrezza. Il giovane era visibilmente nervoso e quando i carabinieri lo hanno perquisito gli hanno trovato una dose di cocaina da 1 grammo. Lo riporta MonzaToday.it.

I controlli – che hanno visto impegnati i carabinieri della compagnia di Vimercate e del comando provinciale di Monza con il cane Kevin del nucleo cinofili di Casatenovo, insieme agli agenti della polizia locale di Vimercate - rientrano nel progetto di contrasto alla mala movida, con attività inserite nel piano di coordinamento della prefettura e disposta dal comando provinciale carabinieri di Monza Brianza.

Sono stati eseguiti controlli nei locali del centro verificando il rispetto degli orari, del volume della musica, della vendita di alcolici ai minori. Inoltre Kevin ha fiutato nella tasca dei pantaloni di un giovane cliente una dose di mezzo grammo di droga. Al giovane è stata anche ritirata la patente quale sanzione accessoria. Il fiuto infallibile di Kevin ha permesso ai carabinieri di trovare anche 5 dosi di hashish nelle fioriere e nel bagno di uno dei locali controllati in centro.

In tutto sono state controllate circa 50 persone e 30 veicoli, sottoponendo 4 conducenti all’accertamento dell’alcoltest risultando regolari, nonché 3 esercizi commerciali in cui non sono emerse irregolarità.