Oltre 7mila dosi di droga spacciate in centro, in stazione e vicino a scuola: sgominata gang

Spacciavano droga in centro Lecco, in zona stazione, vicino all'università e perfino all'ingresso di alcune scuole e parrocchie. La polizia di stato ha sgominato una gang di 12 persone impegnate a smerciare sostanze stupefacenti nel cuore della città capoluogo, anche nelle mani di ragazzi minorenni.

La Squadra mobile della questura di Lecco ha in particolare dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare emesse dal tribunale cittadino a carico di soggetti di etnia marocchina e tunisina (per la maggioranza clandestini), dediti allo spaccio di cocaina, eroina e hashish. In totale ben oltre 7.000 cessioni di dosi di droga tra il 2019 e il 2023 per un "valore commerciale" di oltre 285.000 euro. I malviventi erano insomma stati attivi anche durante il lockdown.

I dettagli dell'operazione - chiamata Lecco City, come la celebre canzone di Baby Gang - è stata illustrata oggi in questura alla presenza del procuratore della Repubblica di Lecco dottor Ezio Domenico Basso, del questore Ottavio Aragona e e del commissario capo della Mobile Gianluca Gentiluomo.

Le ordinanze derivano da una minuziosa attività di indagine portata avanti dal gennaio al settembre 2023, condotta dalla sezione antidroga e diretta dalla Procura di Lecco che ha permesso di individuare gli appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante nelle principali piazze del centro cittadino.

Il modus operandi: prima un "preventivo" al telefono

Il modus operandi (ripreso anche nel video sopra) si concretizzava nel ricevere gli acquirenti degli stupefacenti in luoghi spesso affollati ovvero, in luoghi più appartati ma pur sempre nel centro storico della città. Lo scambio, spesso precedeuto da un accordo preventivo avvenuto tramite contatti telefonici, si concretizzava in un’operazione di cessione droga-denaro rapidissima. Inoltre, gli spacciatori, al fine di evitare eventuali controlli delle forze dell’ordine, non portavano con sè tutto il quantitativo della droga, bensì unicamente la singola dose da vendere. La parte restante della sostanza veniva occulatata di volta in volta in luoghi nascosti e sempre diversi.

Lo stratagemma di portare con sè una sola dose e occultare le altre

Questo stratagemma consente allo spacciatore un duplice vantaggio: innanzitutto, se controllato dalla polizia il quantitavo di droga è cosi esiguo che non consente di operare un arresto in flagranza; in secondo luogo, la sostanza occultata di un quantitativo certamente superiore, anche se trovata dagli operatori, non essendo nella disponibilità degli spacciatori non può essere loro contestata. Un elemento in più che fa capire quanto fosse strutturata l'attività di spaccio sgominata dalla polizia.

Tra gli acquirenti della droga anche studenti e pensionati

L’attività delle forze dell'ordine si è poi concretizzata in numerosi servizi di controllo con appostamenti e recuperi di sostanze stupefacenti, con l'analisi dei tabulati telefonici con successiva raccolta di sommarie informazioni dagli acquirenti di droga. Questi ultimi appartenevano a tutte le età e classi sociali: da studenti appena maggiorenni, con qualche minorenne, a liberi professionisti e pensionati.

"Dall’analisi di quanto dichiarato dai consumatori, è stato calcolato, con stima prudenziale, il numero di dosi cedute da ogni singolo soggetto poi riportato nei rispettivi capi di imputazione - hanno illustrato gli inquirenti - Complessivamente le cessioni riconducibili al gruppo oggetto di indagine, sono state quantificate in oltre 7.000 cessioni di dosi di cocaina nel periodo compreso dal 2019 al 2023 per un valore commerciale di oltre 285.000,00 euro. Nel corso dei servizi di polizia giudiziaria sono stati operati 3 arresti in flagranza di reato e sequestrati circa 70 grammi di cocaina e più di un etto di hashish. Sulla scorta di quanto premesso la Procura ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminarli 9 misure custodiali in carcere".

Ha avuto quindi inizio una capillare attività investigativa finalizzata a rintracciare i destinatari del provvedimento restrittivo, molti dei quali senza fissa dimora. Ad esito degli accertamenti, nella mattinata di ieri è scattato il blitz della polizia di stato che ha visto l’impiego di oltre 30 uomini della questura di Lecco e che ha portato alla cattura di 7 indagati, due dei quali sono stati rintracciati in provincia di Cuneo e in quella di Torino. Sui restanti soggetti (due sui 12 in totale) sono tuttora in corso serrate indagini volte alla loro individuazione. Uno sarebbe fuggito in Francia dove è ricercato. Gli spacciatori hanno un'età compresa tra i 20 e i 31 anni.