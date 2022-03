Scoperto con la droga, prova a comprare i carabinieri: denunciato

Prima è stato scoperto, poi ha provato a corrompere i carabinieri. Alla vista della pattuglia dei carabinieri ha schiacciato il piede sull'acceleratore e ha provato a far perdere le sue tracce. Ma dopo un breve inseguimento i militari lo hanno raggiunto. Inutili i tentativi di disfarsi di una dose di droga: gli uomini dell'Arma l'hanno recuperata e lui, nel tenativo di corromperli, avrebbe offerto a ciascuno 500 euro.

Il fatto, riferito dai carabinieri e riferito dai colleghi di MonzaToday, è accaduto sabato sera durante un consueto controllo del territorio. La pattuglia della stazione di Giussano, mentre stava perlustrando il territorio di Briosco, ha notato una Ford C-Max. Secondo le informazioni fornite dall'Arma l'autista - un uomo di 28 anni residente in provincia di Lecco e già noto alle forze dell'ordine - alla vista della pattuglia ha cercato di far perdere le sue tracce. Rapidamente raggiunto avrebbe poi cercato di disfarsi di una dose di cocaina lanciandola dall'auto. Ma i militari l'hanno recuperata. Mentre i carabinieri stavano effettuando le contestazioni delle violazioni al codice della strada il giovane avrebbe tentato di corromperli offrendo a ciascuno 500 euro per lasciarlo andare via senza gli accertamenti tossicologici e il ritiro della patente.

Per il 28enne è scattata subito la denuncia per detenzione di stupefacenti per uso personale (e quindi segnalato alla competente autorità amministrativa), ma anche del reato di istigazione alla corruzione.