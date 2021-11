Due eventi violenti nella notte, necessario l’intervento dei soccorsi

Due eventi violenti nella notte tra venerdì e sabato in Valsassina e a Lecco. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire in codice giallo prima a Cortabbio, nel territorio comunale di Primaluna, alle ore 23 lungo la via Provinciale. Dopo le prime cure portate sul posto, un uomo di 43 anni è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Lecco. Allertati anche i Carabinieri. Ambulanza in azione anche alle 3 sul lungolago Piave, a Lecco, all'altezza del civico 5. Anche in questo caso una persona è stata soccorsa in codice giallo e poi trasportata in verde al Manzoni. Si tratta di un uomo di 36 anni. Sull'episodio sono in corso verifiche da parte della Polizia.