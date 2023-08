I pompieri recuperano un escursionista in difficoltà sul Due Mani

Salvataggio nella serata di Ferragosto. Intorno all'ora di cena pompieri sono stati inviati sul Monte Due Mani, nota cima della Valsassina, per recuperare due persone bloccate in una zona impervia. Nel tardo pomeriggio sono intervenute sia la squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) sia l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Una persona è stata portata a valle, mentre l'altra, in difficoltà, è stata caricata a bordo del mezzo aereo.

Le immagini divulgate dal Comando raccontano come si è svolto l'intervento, ma più in generale spiegano le condizioni in cui avvengono questo tipo di salvataggi in alta quota.